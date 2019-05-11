النجباء: موقفنا ثابت تجاه ثلاثي الشر امريكا واسرائيل وبريطانيا

وقالت الحركة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "ما نشرته بعض وكالات الاخبار والقنوات الفضائية من تصريحات هي غير صادرة عن حركة النجباء لذلك نرجو من وسائل الاعلام توخي المصداقية والدقة في نقل الاخبار وعدم نشر اخبار مكذوبة ومفبركة غير صادرة عن الجهات المنقولة عنها".واضافت ان "مواقف الحركة ثابتة ومعروفة تجاه ثلاثي الشر المشؤوم (امريكا واسرائيل وبريطانيا) كما عبر عنها السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر".

وتابعت الحركة، لن نتراجع ان ننثني ومن اراد ان يعرف مواقفنا اكثر فليراجع الكلمة الاخيرة للامين العام للمقاومة الاسلامية حركة النجباء في مهرجان (هو اجتباكم)".