بدء الاجتماع التحضيري للجنة العراقية الكويتية

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الاجتماع التحضيري للجنة العراقية الكويتية بدأ برئاسة الوزير محمد علي الحكيم". وكان وزير الخارجية توجه في وقت سابق من اليوم السبت، الى الكويت لترؤس أعمال اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين.



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