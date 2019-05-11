واضاف ان "شوارع مدينة الصدر تشكو الاهمال وعدم الاكساء منذ اكثر من عشرة سنوات"، لافتا الى ان "الخطة التي اعدتها الامانة لاكساء بعض مناطق مدينة الصدر لعام ٢٠١٩ لم يباشر بها على الرغم من وصولنا الى منتصف السنة ".
وحذر الموسوي "ان لم يتم الشروع بتنفيذ هذه الخطة خلال شهر واحد سنضطر الى جمع تواقيع في مجلس النواب لاعفاء امينة بغداد على خلفية عدم تنفيذ الخطط وسوء ادارة ملف الخدمات في الامانة وامور اخرى سنبينها للجمهور لاحقا".
ووصفت امانة بغداد، في وقت سابق، عمليات الاكساء التي تنفذها في شوارع العاصمة بأنها "جيدة"، عازية التخسفات التي تحدث فيها الى الحمولات الكبيرة للشاحنات.
كانت هذه تفاصيل خبر الموسوي يمهل امينة بغداد شهرا لاستكمال المشاريع ويهدد باقالتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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