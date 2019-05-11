نائب: اية قضية يراد تسويفها يتم احالتها الى لجنة تحقيق

وقال الدهلكي في حديث لـ الخليج 365، إن "اية قضية ترغب بتسويفها يمكن ان يتحقق ذلك من خلال احالتها الى لجنة تحقيق"، مبينا أن "لجان التحقيق من المفترض انها وسيلة للتحقق من ملابسات قضايا مهمة بغية الوصول الى حقائق فعلية يتم الاستفادة منها باتخاذ اجراءات لمنع تكرار تلك الحالات التي استوجبت تشكيل اللجان".واضاف الدهلكي، أن "الصراع السياسي والخوف من الاحالة للتحقيق للخشية من اعتبار الاحالة للتحقيق هي ادانة رغم انها ليست كذلك، اضافة الى وجود جهات سياسية تمنع التحقيق من شخوص او جهات تابعة لها جميعها امور كانت السبب في تسويف الكثير من اللجان الحقيقية التي شكلت سابقا"، لافتا الى أن "مجلس النواب لديه الجدية بالكشف عن مصير اللجان التحقيقية التي شكلت سابقا، لكن كثرة لجان التحقيق والمشاكل وعدم وجود دولة مؤسسات واضحة المعالم والصراعات والضغوط تسببت في كشف لجنة واخفاء المئات غيرها".وأكد الدهلكي، أن "الجهات الرقابية ومن بينها البرلمان عليهم التحرك والكشف عن جميع ملفات اللجان السابقة التي شكلت في محاور عديدة امام الراي العام ووضع جدولة زمنية لاخراج نتائجها"، مشددا على أن "هناك داخل البرلمان من يتبنى قضية كشف الملفات السابقة للجان التحقيق ورئيس البرلمان داعم لتلك الجهود بكل قوة والعمل بتشكيل جهة متابعة حقيقية لها ومن الممكن الاستفادة من لجنة متابعة المنهاج الحكومي البرلمانية لمتابعة تلك الملفات ضمن عملها وواجباتها".

يشار الى ان هنالك العديد من اللجان البرلمانية والحكومية التي تم تشكيلها للتحقيق في قضايا مهمة، اخرها لجنة التحقيق التي تشكلت بشان غرق العبارة السياحية في نينوى.