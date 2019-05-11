وقال الكربولي في تغريدة له تابعتها الخليج 365، "سرور عبد الكريم هي ناسطة موصلية بادرت بتكوين فريق من المتطوعن لرفع الرفات المدفونة تحت ركام الموصل". واضاف ان "عبد الكريم ستقدم للمحاكمة بأمر سابق من المحافظ المقال بحجة العمل بدون استحصال موافقات من المحافظ"، متسائلا "بأي منطق يتحدثون".







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كانت هذه تفاصيل خبر الكربولي ينتقد محاكمة ناشطة موصلية تطوعت لرفع جثث من تحت الركام بالمدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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