بالوثيقة.. موعد جديد للامتحانات المتوسطة

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وقال مدير العلاقات العامة والاعلام في الوزارة فراس محمد حسن في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، ان "الامتحانات ستبدأ يوم الثلاثاء الموافق 2019/6/11 وتنتهي يوم الاحد الموافق 2019/6/30 ".
واضاف حسن ان "الوزارة ابلغت المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات كافة عدا اقليم كردستان بالموعد الجديد للامتحانات ليتسنى لهم تبليغ الطلبة به".
واضاف حسن ان "الوزارة ابلغت المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات كافة عدا اقليم كردستان بالموعد الجديد للامتحانات ليتسنى لهم تبليغ الطلبة به".
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