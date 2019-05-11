بالوثيقة.. موعد جديد للامتحانات المتوسطة

وقال مدير العلاقات العامة والاعلام في الوزارة فراس محمد حسن في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، ان "الامتحانات ستبدأ يوم الثلاثاء الموافق 2019/6/11 وتنتهي يوم الاحد الموافق 2019/6/30 ".

واضاف حسن ان "الوزارة ابلغت المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات كافة عدا اقليم كردستان بالموعد الجديد للامتحانات ليتسنى لهم تبليغ الطلبة به".

