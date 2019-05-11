وقال المحلل في المركز مؤمل الجبوري إن "انخفاض استخدام تويتر من قبل المروجين للارهاب دليل على نجاح تويتر بمكافحة المحتوى المتطرف على المنصة وسرعة اكتشافها من قبل ادوات تويتر التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لاكتشاف المحتوى الارهابي، اضافة الى توجه المروجين للارهاب الى التطبيقات المشفرة مثل تيليغرام والتي تمنحهم حرية اكبر لتوزيع محتواهم".
واضاف المركز ان "تقرير الشفافية الذي تصدره تويتر كشف عن ايقاف 166.513 حساب في الفترة مابين شهر تموز الى كانون الاول من العام 2018 ، حيث قالت الشركة انها تتبع سياسة عدم التسامح مع مثل هذا المحتوى وتقوم بايقاف الحسابات فضلا عن حذف المحتوى، كما كشفت الشركة عن حذف 458.989 حسابا ينتهك قواعد المنصة والتي تمنع الاستغلال الجنسي للاطفال".
وأكد أن "تويتر تمتلك ادوات اكتشاف تلقائي للمحتوى حيث تعمل على تحليل المحتوى وحجبه قبل نشره على المنصة مثلما حصل مع فيديو الهجوم على المسجد في نيوزلاندا الشهر الماضي".
كانت هذه تفاصيل خبر تويتر يعلّق 160 الف حساب بسبب ترويجها لـ'الإرهاب' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.