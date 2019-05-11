المنافذ الحدودية تحيل مسافر عراقي مطلوب للقضاء في الشلامجة

وأضافت الهيئة، أن "أمر القبض جاء وفقاً لكتاب مكتب جهاز المخابرات الوطني العراقي ومذكرة إلقاء القبض الصادرة من وزارة الداخلية/ وكالة الوزارة لشؤون الشرطة بالتعاون مع شعبة البحث والتحري"، مبينة أنه "تم إحالته وفق محضر اصولي إلى مركز شرطة الشلامجة لعرضه أمام قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".
وتعلن الهيئة بين الحين والآخر عن اعتقال مطلوبين للقضاء او متلاعبين في مستمسكاتهم الاصولية في احد المنافذ الحدودية.
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