رفع الكتل الكونكريتية المحيطة بفرعين لمصرف الرافدين في بغداد

وقالت الأمانة، إنه "بجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد ومكتب أمين بغداد ودائرة الوحدات الانتاجية تم رفع الكتل الكونكريتية عن فرعين تابعين لمصرف الرافدين ( فرع باب المعظم وفرع الشيخ عمر) ضمن شارع وزارة الصحة منطقة باب المعظم".



وأضافت الأمانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "الكوادر البلدية باشرت بعد ذلك بحملة لتنظيف وتأهيل المواقع المغلقة منذ سنة 2007".



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