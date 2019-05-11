الكشف عن 'تلاعب' في صرف مبالغ المحاضرين المجانيين

وقال العكيلي في حديث لـ الخليج 365، إن "بعض الجهات التنفيذية، تلاعبت بقرار مجلس النواب باضافة مبالغ شهرية للمحاضرين المجانيين في كافة انحاء العراق دون تمييز"، مبينا ان "هذا التلاعب وتصنيف المحاضرين بحسب الاهواء وحسب الكليات التابعة لمخرجات وزارة التربية وعدم شمول باقي الكليات والمعاهد بتلك المبالغ امر مفوض ولايمكن القبول به مطلقا".وأضاف العكيلي، أن "مبدأ المساواة، والالتزام بما صدر من مجلس النواب من قوانين وعدم التلاعب بها تبعا لاهواء بعض ضعاف النفوس هو أمر اكدنا عليه مرارا وتكرارا"، متسائلا "هل من العقل صرف أموال لمحاضر تخرج من كلية التربية وعدم صرفها لمحاضر آخر تخرج من كلية الادارة والاقتصاد ؟!".

واكد العكيلي على، "ضرورة فتح لجنتي التربية والمالية البرلمانيتين تحقيقا فوريا حول حالة التلاعب بتلك التخصيصات ومحاسبة من يحاول خلط الاوراق واثارة الفوضى وسياسة عدم الانصاف ومحاسبته ومعاقبته اشد العقوبة".



وكان مجلس النواب صوت في 23‏ كانون الثاني 2019 على الموازنة الاتحادية للعام الحالي، والتي تضمنت اضافة المادة 55/ ثانيا، الخاصة بصرف مبلغ 125 الف دينار اجورا لنقل المحاضرين المجانيين في المدارس.