واضاف ان "هناك مغريات مالية وسياسية تجري بالخفاء للاستحواذ على المنصب، وسط غياب لرأي أهل الموصل"، مشيرا الى ان "هذا التنافس المحموم أربك المشهد السياسي بالمحافظة، وأثّر سلباً على أمنها".
واضاف ان "جهات أخرى تسعى لمقابلة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وتقديم طلب رسمي لإبقاء إدارة المحافظة بيد خلية الأزمة"، مرجحاً أن "يقود هذا التنافس إلى أن تبقى خلية الأزمة المشكلة في المحافظة لحين انتخابات نهاية العام الجاري، وهو ما يفضله الأهالي حالياً بسبب الخوف من أن استمرار التنافس السياسي سيدفع إلى وضع مترد أكثر بالمحافظة".
ولم ينجح البرلمان خلال جلستين متعاقبتين في إقالة حكومة الموصل المحلية، إذ أجّل هذه الفقرة رغم الطلب الرسمي الموقع من عدد من النواب، في وقت لم تبتّ المحكمة الاتحادية بالطعن الذي قدمه المحافظ المقال نوفل العاكوب بقرار إقالته.
كانت هذه تفاصيل خبر كتل تدخل على ازمة محافظ نينوى ومغريات مالية تجري بالخفاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.