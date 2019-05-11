كتل تدخل على ازمة محافظ نينوى ومغريات مالية تجري بالخفاء

ونقلت صحيفة العربي الجديد عن المصدر قوله ان "قوى سياسية مختلفة دخلت على خط أزمة تسمية المحافظ الجديد، وتعمل بشتى الطرق للاستحواذ على المنصب"، مبينا أنّ "الكرد يسعون من جهتهم لإيصال شخصية على الأقل متوافقة معها".واضاف ان "هناك مغريات مالية وسياسية تجري بالخفاء للاستحواذ على المنصب، وسط غياب لرأي أهل الموصل"، مشيرا الى ان "هذا التنافس المحموم أربك المشهد السياسي بالمحافظة، وأثّر سلباً على أمنها".

واضاف ان "جهات أخرى تسعى لمقابلة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وتقديم طلب رسمي لإبقاء إدارة المحافظة بيد خلية الأزمة"، مرجحاً أن "يقود هذا التنافس إلى أن تبقى خلية الأزمة المشكلة في المحافظة لحين انتخابات نهاية العام الجاري، وهو ما يفضله الأهالي حالياً بسبب الخوف من أن استمرار التنافس السياسي سيدفع إلى وضع مترد أكثر بالمحافظة".



ولم ينجح البرلمان خلال جلستين متعاقبتين في إقالة حكومة الموصل المحلية، إذ أجّل هذه الفقرة رغم الطلب الرسمي الموقع من عدد من النواب، في وقت لم تبتّ المحكمة الاتحادية بالطعن الذي قدمه المحافظ المقال نوفل العاكوب بقرار إقالته.