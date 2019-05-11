بالفيديو: طقوس رمضان في البصرة الفيحاء... بين الحب والسلام!

تمتاز البصرة الفيحاء بجمال طقوسها في رمضان في ظل عذوبة اهلها الذين اعتادوا على الكرم والطيبة، لتعيش عروس الجنوب اجمل ايامها في الشهر الفضيل رغم منغصات السياسة.

الحب والسلام يتقاسمان لوحة الجمال في فيحاء الجنوب، خصوصا في هذا الشهر الفضيل.



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