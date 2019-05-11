تمتاز البصرة الفيحاء بجمال طقوسها في رمضان في ظل عذوبة اهلها الذين اعتادوا على الكرم والطيبة، لتعيش عروس الجنوب اجمل ايامها في الشهر الفضيل رغم منغصات السياسة.
الحب والسلام يتقاسمان لوحة الجمال في فيحاء الجنوب، خصوصا في هذا الشهر الفضيل.
يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: طقوس رمضان في البصرة الفيحاء... بين الحب والسلام! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.