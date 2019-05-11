بالصور.. تظاهرة لـ'حشد الدفاع' وسط بغداد وتهديدات باعتصام

تظاهر العشرات من منتسبي "حشد وزارة الدفاع" في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد احتجاجاً على عدم تسلم رواتبهم منذ أكثر من أربعة أعوام، مهددين بإقامة اعتصام في حال عدم تنفيذ مطلبهم.

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