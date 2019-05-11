عبد المهدي يزور تركيا منتصف الشهر الحالي

وشارك في الاجتماع القنصل التركي في الموصل محمد كوتشوك سكالي، ورئيس معهد المياه، أحمد ساعتجي، وممثلون عن وزارات الخارجية، والطاقة والموارد الطبيعية، والزراعة والغابات، وغيرها من الدوائر والمؤسسات التركية.
وفي كلمته الافتتاحية للاجتماع، قال أر أوغلو "حقا إننا نقوم بعمل مهم جدا لأن العراق جارنا، وننفذ أعمالا مهمة متعلقة بالمياه والطاقة"، مشيرا الى ان "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سيجري زيارة لتركيا في 15 أيار الجاري، يلتقي خلالها الرئيس رجب طيب أردوغان".
وتابع أر أوغلو "حتى ذلك الحين، أعتقد أنه سيكون لدينا فرصة لإعداد بعض المواضيع، وتقديمها إلى الرئيس".
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