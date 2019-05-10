



واضاف "نتوقع ان تكون درجة الحرارة العظمى في بغداد 41 درجة مئوية والموصل 40 درجة مئوية والبصرة 43 درجة مئوية"، مشيرا الى انها "ترتفع تدريجيا لتصل في بغداد الخميس المقبل 43 درجة مئوية وفي الموصل 41 درجة مئوية وفي البصرة 45 درجة مئوية مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم /ساعة". وقال رئيس منبئين جويين اقدم محمود عبد اللطيف في حديث لـ الخليج 365، ان "البلاد ستتأثر الأربعاء المقبل بالمنخفض الجوي الحراري الموسمي الهندي المونسون، لترتفع درجات الحرارة عن مستوى الأربعينيات من الدرجات المئوية".واضاف "نتوقع ان تكون درجة الحرارة العظمى في بغداد 41 درجة مئوية والموصل 40 درجة مئوية والبصرة 43 درجة مئوية"، مشيرا الى انها "ترتفع تدريجيا لتصل في بغداد الخميس المقبل 43 درجة مئوية وفي الموصل 41 درجة مئوية وفي البصرة 45 درجة مئوية مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم /ساعة". الجدير بالذكر أن هذا المنخفض الهندي يسود تأثيره البلاد طيلة موسم الصيف يضعف تارة لتنخفض درجات الحرارة ويتعمق تارة أخرى لترتفع درجات الحرارة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الانواء: درجات الحرارة سترتفع اعتبارا من الاربعاء وتصل ببغداد لـ43 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.