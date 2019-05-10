وذكرت الهيأة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم اليوم، ضبط العجلة المرقمة 15375 بصره والمحملة الحاويه المرقمة 9482483 من قبل شعبة البحث والتحري خارج الحرم الكمركي في بوابه (11) وتبين أنها تحتوي على ٩٨كارتون ملابس وأربعة عجلات دون الموديل كانوا يرومون تهريبها داخل القطر".



وأضافت أن "ثلاثة عجلات منها نوع تيوتا كراون (جنون) وعجلة واحدة نوع تيوتا كراون (راس الثور)"، مبينة أنه "تم أحالة المضبوطات إلى مركز شرطة ميناء أم قصر الشمالي لغرض عرضها على القاضي المختص".

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كانت هذه تفاصيل خبر المنافذ الحدودية تعلن ضبط أربع عجلات دون الموديل في ميناء أم قصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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