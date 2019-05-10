المنافذ الحدودية تحيل عراقية مع شقيقها للقضاء بحوزتهم وثائق مزورة في مطار بغداد

وقالت الهيئة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إنه "تم إحالة مسافرة بحوزتها جواز سويدي لايعود لها (شبيه)، كما تم إحالة شقيقها وبحوزته هوية اقامة صادرة من السويد (شبيه) في مطار بغداد الدولي".
واضافت الهيئة، أن "ذلك جاء بالتعاون مع مكتب جوازات المطار وشعبة البحث والتحري، بعد أن تم الفحص والتدقيق في مختبر تحليل الوثائق المزورة"، مشيرة الى "اتخاذ الاجراءات القانونية واحالتهم الى مركز شرطة المطار".
واضافت الهيئة، أن "ذلك جاء بالتعاون مع مكتب جوازات المطار وشعبة البحث والتحري، بعد أن تم الفحص والتدقيق في مختبر تحليل الوثائق المزورة"، مشيرة الى "اتخاذ الاجراءات القانونية واحالتهم الى مركز شرطة المطار".
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