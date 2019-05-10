وقالت الهيئة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إنه "تم إحالة مسافرة بحوزتها جواز سويدي لايعود لها (شبيه)، كما تم إحالة شقيقها وبحوزته هوية اقامة صادرة من السويد (شبيه) في مطار بغداد الدولي".



واضافت الهيئة، أن "ذلك جاء بالتعاون مع مكتب جوازات المطار وشعبة البحث والتحري، بعد أن تم الفحص والتدقيق في مختبر تحليل الوثائق المزورة"، مشيرة الى "اتخاذ الاجراءات القانونية واحالتهم الى مركز شرطة المطار".



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كانت هذه تفاصيل خبر المنافذ الحدودية تحيل عراقية مع شقيقها للقضاء بحوزتهم وثائق مزورة في مطار بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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