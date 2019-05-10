التجارة تعلن تسويق نصف مليون طن من الحنطة المحلية

وأضاف أن "المحافظات التي بدأت الحملة التسويقية هي ذي قار والبصرة وميسان وواسط والسماوة والنجف والديوانية والحلة وكربلاء"، لافتا إلى "افتتاح مركز تسويقي في بغداد الرصافة لاستلام الكميات المسوقة في محافظة واسط نتيجة الزخم الذي تشهده مراكز التسويق والاستلام في المحافظة والتي متوقع ان تكون الاولى في تسويق المحصول هذا العام وكما حصل في الاعوام السابقة".
وأشار العاني إلى "صرف اكثر من 145 مليار دينار عراقي كمستحقات للفلاحين والمزارعين لغاية أمس الخميس، في المحافظات المسوقة حيث تم صرف المستحقات مباشرة بعد الانتهاء من آليات الفحص المختبري وسلامة الكميات المسوقة ولم يؤشر اي حالة تأخير في صرف المستحقات المالية اكثر من 72 ساعة واحيانا تكون 24 ساعة فقط"، مؤكدا أن "هذا مؤشر ايجابي يسهم في دعم الفلاح العراقي خاصة وان رئيس مجلس الوزراء وجه بصرف الدفعة الثانية من مستحقات الفلاحين بمبلغ 500 مليار دينار في اذار، الدعم الذي يوليه لانجاح الموسم التسويقي الذي يعد الافضل قياسا بالمواسم السابقة جراء تعثر صرف المستحقات".
وأوضح أن "محافظة ديالى ستبدأ الموسم التسويقي غداً السبت، حيث يتم استلام اولى الكميات من الحنطة المسوقة من الفلاحين في بعض مراكز التسويق وهناك استعدادات كبيرة تبذل سواء من الحكومة المحلية في المحافظة ودوائر وزارة التجارة المعنية لانجاح الموسم التسويقي وتذليل العقبات التي تعترض عمليات التسويق، فيما تواصل محافظات كركوك والانبار والموصل الاستعدادات النهائية وتهيئة مراكز الاستلام لاستقبال المزارعين والفلاحين وتجري في هذه المحافظات حملات مكثفة لتأهيل المراكز لتكون على جاهزية لاستقبال الكميات التي تسوق من الفلاحين".
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