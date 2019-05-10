وقالت المنافذ في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إنه "تم إحالة مسافر بنغالي بحوزته سمة دخول ومغادرة مزورة، كما تم إحالة أم مسافرة مع إبنتها بحوزتهم جوازات سفر هولندية شبيه يرومون السفر الى مصر على متن الخطوط الجوية المصرية".



واضافت المنافذ، أن "ذلك جاء بالتعاون مع مكتب جوازات المطار وشعبة البحث والتحري، بعد أن تم الفحص والتدقيق في مختبر تحليل الوثائق المزورة"، مشية الى انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية واحالتهم الى مركز شرطة المطار".



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كانت هذه تفاصيل خبر المنافذ الحدودية تحيل عراقيتين وبنغالي للقضاء بحوزتهم وثائق مزورة في مطار بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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