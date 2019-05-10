نائب يطالب الحكومة بفتح تحقيق بما جرى بمحيط قاعدة سبايكر

وقال الحلفي في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، "نطالب الحكومة الاتحادية بفتح تحقيق عاجل بشأن عمليات الحريق التي طالت محيط قاعدة سبايكر الجوية وما سبقها من تجاوزات أميركية استهدفت القوات العراقية في كركوك"، مضيفاً ان "هناك معلومات على ان ما حصل من عملية حريق في قاعدة سبايكر كان مدبرا وقد تكون القوات الأميركية تقف خلفه بشكل مباشر".



وطالب الحلفي، الحكومة بـ"التعامل بشفافية اكثر في طريقة التعاطي مع ملف القوات الأجنبية في العراق ومعرفة عديد قواتها وطبيعة تعاملها مع القوات العراقية"، محذراً من "عدم التهاون بإدارة الملف الامني ومخاطباً رئيس الوزراء بالقول (عليك ان تدرك ان ادارة الأمن والعسكر لا تتحمل اي خطأ ونجاحك هو بضبط الأمن واستقرار البلد وتنظيف المؤسسة العسكرية من الطارئين وفتح كل ملفات الفساد السابقة التي أوصلتنا الى ما هو عليه الان)".



واكد الحلفي، ان "استمرار المماطلة والتسويف بعدم فتح كل تلك الملفات سيؤثر بشكل مباشر على استمرار حكومة عادل عبد المهدي".



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