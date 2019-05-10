نائب: الاجهزة المعنية غائبة عن الافطار العلني

وقال سلام الشمري في بيان صحفي إن "مايراه المواطن في الشارع عدم وجود اي اجراءات للحد من الافطار العلني والذي بات امرا طبيعيا في المحافظات والمدن مع غياب واضح للاجهزة المعنية للحد منه".
واضاف الشمري ان "المواطن تعود خلال الفترة الماضية باجراءات وبيانات حكومية قبل دخول الشهر الفضيل خاصة بالمطاعم المجازة خلال هذا الشهر والاجرءات المتخذة بحق المخالفين والمجاهرين بالافطار ".
وطالب بضرورة تفعيل الاجرءات الخاصة بالحد من الافطار العلني احتراما لقدسية الشهر الفضيل.
واضاف الشمري ان "المواطن تعود خلال الفترة الماضية باجراءات وبيانات حكومية قبل دخول الشهر الفضيل خاصة بالمطاعم المجازة خلال هذا الشهر والاجرءات المتخذة بحق المخالفين والمجاهرين بالافطار ".
وطالب بضرورة تفعيل الاجرءات الخاصة بالحد من الافطار العلني احتراما لقدسية الشهر الفضيل.
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