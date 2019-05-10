50 الف جندي امريكي بالعراق.. دعوة لنفي او تاكيد المعلومة

وقال النائب صباح الطلوبي العكيلي في حديث لـ الخليج 365، إن "التصريح الذي صدر من عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الامريكي مارك روبيو، امس الخميس، بوجود 50 الف عسكري أميركي في العراق هو شئ مستغرب"، مشيرا الى "ضرورة ان يكون هناك رد سريع وتوضيحي من قبل الحكومة العراقية، وهل مايقوله هذا السيناتور حقيقة ام انه مجرد كلام لاشعال الوضع داخل الساحة العراقية".واضاف العكيلي، ان "كان مايقوله السيناتور الامريكي صحيح، فنحن في مشكلة كبيرة ويجب على الحكومة ان تشرح اسباب تواجد هكذا عدد داخل اراضينا"، لافتا الى انه "ان كان بعلم الحكومة تواجد هذا العدد فتلك مصيبة وان كان دون علمهم فالمصيبة اكبر".

وتساءل العكيلي، ان "بلد يتواجد فيه ٥٠ الف جندي اجنبي وهو لايعلم فنحن باي زمان نعيش !؟"، داعيا الحكومة "لرد فوري حول صحة تلك الاعداد من عدمها".