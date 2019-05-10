مركز قانوني يجدد دعمه لمجلس مكافحة الفساد

جدد مركز العراق للتنمية القانونيّة (ICLD)، الجمعة، دعمه الكامل للمجلس الأعلى لمكافحة الفساد في مواصلة العمل الجاد والدؤوب في سبيل إنهاء حالة التسقيط السياسيّ بين الغرماء.

وقال المركز في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "نجدد دعمنا الكامل للمجلس الأعلى لمكافحة الفساد في مواصلة العمل الجاد والدؤوب في سبيل إنهاء حالة التسقيط السياسيّ بين الغرماء، والتي انتشرت في السنوات السابقة بشكلٍ لا يُمكن السكوت عليه وعدم السعي لمعالجته وإيقافه".



وأكد المركز أن "قيام كثير من الفاسدين بانتهاج أسلوب الإتهامات من خلال التراشق الإعلاميّ وذكر الأسماء من دون تقديم الأدلة والبراهين على أفعال أصحابها، لا يعني إلاّ التغطية على أنفسهم وخلق حالة من الفوضى والإثارة لدى الرأيِّ العام".

يشار الى أن مجلس مكافحة الفساد دعا، امس الخميس، الى تقديم ادله على الاتهامات الموجهة للمسؤولين عبر وسائل الاعلام.