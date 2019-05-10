نصيف: أهم مشروع في بغداد يقف على ابواب الابتزاز

وتساءلت، "هل من المعقول ان يبقى المشروع متلكئاً منذ 12 عاماً بعد أن ارتفعت كلفته الى ارقام فلكية؟ وما مصير المبالغ التي تم انفاقها عليه؟ ولماذا لم يفكر القائمون عليه منذ البداية بأن هناك عشوائيات وتجاوز على الأراضي التي يمر بها المشروع؟".
وأضافت، أن "مافيات الابتزاز وجدت في هذا المشروع أرضاً خصبة للتلاعب والاستفادة من ابقائه متلكئاً"، مشددا "نأمل ان يتدخل رئيس الوزراء شخصياً للكشف عن جميع ملابسات وتفاصيل عدم انجاز المشروع الذي بات حلما منذ التعاقد عليه عام 2007 ومن المتسبب في ذلك".
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