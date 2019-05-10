رفع الكتل الكونكريتية عن موقعين مهمين وسط بغداد

وقالت الأمانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "بجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد ومكتب امين بغداد ودائرة الوحدات الانتاجية تم رفع الكتل الكونكريتية من محيط مجمع السعدون السكني ومبنى دائرة بلدية الكرادة ضمن المحلة 101 وسط بغداد".

وأضافت الأمانة، أن "الكوادر البلدية باشرت بحملة لتنظيف وتاهيل المواقع المغلقة منذ سنة 2007".