وقالت الأمانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "بجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد ومكتب امين بغداد ودائرة الوحدات الانتاجية تم رفع الكتل الكونكريتية من محيط مجمع السعدون السكني ومبنى دائرة بلدية الكرادة ضمن المحلة 101 وسط بغداد".
وأضافت الأمانة، أن "الكوادر البلدية باشرت بحملة لتنظيف وتاهيل المواقع المغلقة منذ سنة 2007".
كانت هذه تفاصيل خبر امانة بغداد تعلن رفع الكتل الكونكريتية عن موقعين وسط بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.