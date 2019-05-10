وفي سياق منفصل، وصف الحلفي، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، بأنه "مفكر اقتصادي وكاتب ونظري ممتاز ورجل دولة"، معرباً عن أمله بأن يتعامل عبد المهدي بـ"حزم وإقدام وسرعة باتخاذ القرار".
وعن رئيس الحكومة السابق حيدر العبادي، قال الحلفي إنه "كان إيجابياً وأحد الخيارات لتولي رئاسة الحكومة، ولو فعلاً مضى بالفترة الأخيرة في محاربة الفساد فكان من الممكن أن تتوفر له فرصة ثانية"، منوها إلى أن "القبضة (في محاربة الفساد) لم تكن حديدية".
كانت هذه تفاصيل خبر الحلفي يتحدث عن طبيعة 'القطيعة' بين الصدر والمالكي ويوجه دعوة لعبد المهدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.