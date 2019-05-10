الحلفي يتحدث عن طبيعة 'القطيعة' بين الصدر والمالكي ويوجه دعوة لعبد المهدي

وقال الحلفي في حديث لبرنامج "حق الرد" الذي تبثه قناة السومرية، رداً على سؤال بشأن "القطيعة" بين الصدر والمالكي، إن "القطيعة بينهما سياسية تمثل وجهتي نظر متقاطعتين، ولو أنها شخصية لكانت سهلة"، معتبرا أن "دور الوسيط أصعب من أن أقوم به أنا، والوقت كفيل بحل الأمور".

وفي سياق منفصل، وصف الحلفي، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، بأنه "مفكر اقتصادي وكاتب ونظري ممتاز ورجل دولة"، معرباً عن أمله بأن يتعامل عبد المهدي بـ"حزم وإقدام وسرعة باتخاذ القرار".



وعن رئيس الحكومة السابق حيدر العبادي، قال الحلفي إنه "كان إيجابياً وأحد الخيارات لتولي رئاسة الحكومة، ولو فعلاً مضى بالفترة الأخيرة في محاربة الفساد فكان من الممكن أن تتوفر له فرصة ثانية"، منوها إلى أن "القبضة (في محاربة الفساد) لم تكن حديدية".