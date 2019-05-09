الزاملي يرجع تفجير الصدر للاسترخاء الأمني ويطالب بمحاسبة المقصرين

واضاف الزاملي ان "خلايا عصابات داعش الإرهابية استغلت استرخاء الأجهزة الامنية وحالة التصعيد والتشنج الذي تشهده المنطقة لتنفيذ عملياتها الجبانة"، مشيراً إلى طضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم السماح بتكرار مثل هذه العملية مستقبلاً".
ودعا الزاملي إلى "تكثيف العمل الاستخباري المكثف والإسراع بنصب منظومة الكاميرات الحديثة وملاحقة الخلايا المتأهبة في بغداد والمحافظات"، مشددا على "أهمية رفع الجاهزية للقطعات الامنية والعسكرية خلال أيام شهر رمضان المبارك والمناسبات والأعياد".
وطالب الزاملي بـ"محاسبة المقصرين والمتلكئين من قادة وضباط ومنتسبي الأجهزة الامنية المقصرين في أداء واجبهم"، حاثاً المواطنين إلى "الإبلاغ عن الحالات الغريبة أو المشبوهة لتفادي عودة الإرهاب مرةً اخرى".
وشدد الزاملي على "أهمية وضع خطة أمنية محكمة من قبل قيادة عمليات بغداد لحماية المواطنين خلال أيام هذا الشهر الفضيل"، مؤكداً إن "المعركة الحالية هي معركة استخباراتية تتطلب معها استخدام الاساليب المتطورة في كشف وملاحقة الخلايا الإرهابية والقضاء عليها قبل تنفيذها عملياتها الإجرامية".
يذكر ان تفجيرا انتحاريا بحزام ناسف استهدف اليوم، مدينة جميلة شرقي بغداد، ما ادى الى مقتل ثمانية اشخاص واصابة 10 اخرين بجروح
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