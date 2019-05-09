وفي رده على سؤال بشأن إمكانية موافقته –لو كان القرار بيده- على تسمية الفياض نائباً لرئيس الوزراء لشؤون الأمن، قال الحلفي "كلا، لأننا تبنينا مشروعاً وقلنا المجرب لا يجرب، ولدينا حق القول والتصويت وهذا ما نستطيع فعله"، موضحاً أنه "في حال طرح الموضوع فإننا سنمارس حقنا الديمقراطي بالتصويت".
وعن دعوات إنهاء دور الحشد الشعبي، أبدى الحلفي رفضه ذلك، داعيا إلى "تعويض الجرحى والمعاقين وتكريم ذوي الشهداء وإنصافهم، ومن ثم استيعاب كفاءات وأبطال الحشد ضمن الأجهزة الأمنية".
وأضاف، أن "الأجهزة الأمنية لا ينبغي أن تكون (كهيئة) مستقلة ويجب أن يكون لها وحدة ضبط"، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة أن "يسري قانون الحشد الذي تم تمريره في مجلس النواب".
كانت هذه تفاصيل خبر قيادي بسائرون: ليس لدينا وزير بحكومة عبد المهدي ونرفض تولي الفياض هذا المنصب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.