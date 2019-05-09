قيادي بسائرون: ليس لدينا وزير بحكومة عبد المهدي ونرفض تولي الفياض هذا المنصب

وقال الحلفي في حديث لبرنامج "حق الرد" الذي تبثه قناة السومرية، إنه "ليس لدينا أي وزير في الحكومة الحالية، وتسلمنا فقط منصب الأمين العام لمجلس الوزراء"، مشيراً إلى "أنني مقتنع بذلك، لأن علينا متابعة وتدقيق برامج الإصلاح فيجب أن نكون موجودين في البرلمان ومرافق الدولة".

وفي رده على سؤال بشأن إمكانية موافقته –لو كان القرار بيده- على تسمية الفياض نائباً لرئيس الوزراء لشؤون الأمن، قال الحلفي "كلا، لأننا تبنينا مشروعاً وقلنا المجرب لا يجرب، ولدينا حق القول والتصويت وهذا ما نستطيع فعله"، موضحاً أنه "في حال طرح الموضوع فإننا سنمارس حقنا الديمقراطي بالتصويت".



وعن دعوات إنهاء دور الحشد الشعبي، أبدى الحلفي رفضه ذلك، داعيا إلى "تعويض الجرحى والمعاقين وتكريم ذوي الشهداء وإنصافهم، ومن ثم استيعاب كفاءات وأبطال الحشد ضمن الأجهزة الأمنية".

وأضاف، أن "الأجهزة الأمنية لا ينبغي أن تكون (كهيئة) مستقلة ويجب أن يكون لها وحدة ضبط"، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة أن "يسري قانون الحشد الذي تم تمريره في مجلس النواب".