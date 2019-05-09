وأضاف أن "الحزب الشيوعي أصدر منذ عام 1985 وثيقة مهمة تقضي باحترام الدين والمتدينين والشعائر والطقوس ونحن صادقون بذلك لأننا من دعاة حرية الدفاع عن معتقدات الانسان"، لافتا إلى أن "هيفاء الامين اعتذرت عن الخطأ، وأنا اعرف أنها تحترم الناس والعقائد ومن المستحيل ان تزدري انسانا او معتقدا".
من جانب آخر، قال الحلفي، إن "الحراك الشعبي ليس سوپر ماركت حتى يقال إنني سلمته (للتيار الصدري)، وإنما هو حركة اطارها مفتوح يشترك فيها الإسلامي والمدني"، لافتا إلى أنه "لا يوجد نزاع هويات في حركة الاحتجاجات التي وفرت بيئة مناسبة للتقارب المدني-الصدري".
وأكد أن "تحالف سائرون لا يتألف من التيار الصدري فقط، بل يضم تياراً مدنياً وتياراً صدرياً بمسمى حزب الاستقامة، وهذا الحزب يضم صدريين ومدنيين"، مستدركا بالقول إن "نسبة تمثيلنا موجودة بالقيادة لكنهم (الصدريين) يمثلون العدد الأكبر فبالتأكيد وجودهم أكبر".
كانت هذه تفاصيل خبر قيادي بالحزب الشيوعي: هيفاء الأمين خانها التعبير.. والحراك الشعبي ليس 'سوپر ماركت' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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