قيادي بالحزب الشيوعي: هيفاء الأمين خانها التعبير.. والحراك الشعبي ليس 'سوپر ماركت'

وقال الحلفي في حديث لبرنامج "حق الرد" الذي تبثه السومرية الفضائية: "لو كان القرار بيدي فإنني لن أسحب العضوية من هيفاء الأمين، لأن التعبير قد خانها عندما تحدثت عن قضية التخلف"، مبيناً أن الأمين "ابنة الناصرية، قاتلت وناضلت وكافحت لكي يكون الجنوب بأفضل حال، وأن حديثها جاء لاستنهاض الجنوب وتحسين وضعه".وأضاف أن "الحزب الشيوعي أصدر منذ عام 1985 وثيقة مهمة تقضي باحترام الدين والمتدينين والشعائر والطقوس ونحن صادقون بذلك لأننا من دعاة حرية الدفاع عن معتقدات الانسان"، لافتا إلى أن "هيفاء الامين اعتذرت عن الخطأ، وأنا اعرف أنها تحترم الناس والعقائد ومن المستحيل ان تزدري انسانا او معتقدا".

من جانب آخر، قال الحلفي، إن "الحراك الشعبي ليس سوپر ماركت حتى يقال إنني سلمته (للتيار الصدري)، وإنما هو حركة اطارها مفتوح يشترك فيها الإسلامي والمدني"، لافتا إلى أنه "لا يوجد نزاع هويات في حركة الاحتجاجات التي وفرت بيئة مناسبة للتقارب المدني-الصدري".

وأكد أن "تحالف سائرون لا يتألف من التيار الصدري فقط، بل يضم تياراً مدنياً وتياراً صدرياً بمسمى حزب الاستقامة، وهذا الحزب يضم صدريين ومدنيين"، مستدركا بالقول إن "نسبة تمثيلنا موجودة بالقيادة لكنهم (الصدريين) يمثلون العدد الأكبر فبالتأكيد وجودهم أكبر".