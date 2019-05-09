المالكي يدعو الاجهزة الأمنية الى رفع مستوى الاستعداد لمواجهة مخططات الاٍرهاب

واضاف ان "هذا العمل الاجرامي يفصح عن وحشية مخططيه ومنفذيه"، داعيا "القوات الامنية والحشد الشعبي الى رفع مستوى الاستعداد لمواجهة المرحلة القادمة لاجهاض مخططات الارهاب ومن يقف خلفه".
وطالب "الطيف السياسي بتحمل مسؤولياته الوطنية وان يجمع قواه ويوحد مواقفه لدعم العملية الامنية".
يذكر ان تفجيرا انتحاريا بحزام ناسف استهدف اليوم، مدينة جميلة شرقي بغداد، ما ادى الى مقتل ثمانية اشخاص واصابة 10 اخرين بجروح.
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