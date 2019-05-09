المالكي يدعو الاجهزة الأمنية الى رفع مستوى الاستعداد لمواجهة مخططات الاٍرهاب

وقال المالكي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "ندين العملية الارهابية التي استهدفت مساء اليوم سوق جميلة ببغداد وادى الى سقوط عدد من الشهداء والجرحى من المدنيين الابرياء"، معتبرا ان "العملية التي حصلت اليوم تعد بوضوح مشروعاً ارهابياً جديداً تنفذه خلايا نائمة من اجل ترويع المواطنين وزعزعة الامن في العاصمة بغداد".واضاف ان "هذا العمل الاجرامي يفصح عن وحشية مخططيه ومنفذيه"، داعيا "القوات الامنية والحشد الشعبي الى رفع مستوى الاستعداد لمواجهة المرحلة القادمة لاجهاض مخططات الارهاب ومن يقف خلفه".

وطالب "الطيف السياسي بتحمل مسؤولياته الوطنية وان يجمع قواه ويوحد مواقفه لدعم العملية الامنية".

يذكر ان تفجيرا انتحاريا بحزام ناسف استهدف اليوم، مدينة جميلة شرقي بغداد، ما ادى الى مقتل ثمانية اشخاص واصابة 10 اخرين بجروح.

