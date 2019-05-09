انقاذ موظف حاول رمي نفسه من اعلى جسر وسط بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "دوريات النجدة تتمكن من انقاذ شخص مخمور يعمل موظفا حاول رمي نفسه من اعلى جسر مدينة الطب بدافع الانتحار".

يذكر أن عدداً من المدن العراقية، شهدت خلال الفترة الماضية حالات انتحار يعزوها أطباء نفسيون إلى الضغوط النفسية والتغيرات التي شهدها المجتمع العراقي بعد أحداث عام 2003.