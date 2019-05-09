اتفاقات عراقية مصرية أردنية لتعاون نفطي وكهربائي وأستثماري مشترك

اسماء السيد - اعلن في عمان اليوم عن اتفاقات عراقية مصرية اردنية للتعاون في مجالات الطاقة والكهرباء والتكامل الاقتصادي وتحديد توقيتات زمنية لتنفيذها خلال اجتماع مشترك بين وزراء الصناعة في الدول الثلاث.

وأسفر اجتماع مشترك شهدته عمان الخميس عقده وزير الصناعة والمعادن العراقي صالح الجبوري ووزير الصناعة والتجارة والتموين الاردني طارق الحموري ووزير التجارة والصناعة المصري عمرو نصار عن اتفاق الدول الثلاث على تعزيز وتطوير المناطق الصناعية المشتركة من خلال التعاون في مجال تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم الابتكار وريادة الأعمال.

كما اتفق الوزراء ايضا على توسيع الشراكات الاستراتيجية المتعددة المجالات بما يتيح فرصاً جديدة للاستثمار والتعاون الاقتصادي وعلى تشكيل لجنة فنية تضم في عضويتها ممثلون عن الجهات المعنية بالتجارة والنقل والصناعة والاستثمار والطاقة والقطاع الخاص في الدول الثلاث وبإشراف مباشر من الوزراء الثلاثة.

وستجتمع اللجنة بشكل دوري كل ستة أشهر في احد البلدان الثلاثة وتكون مهمتها اعداد مخطط عمل واليات تنفيذ الاتفاقات وبما يؤدي الى الارتقاء بأوجه التعاون الاقتصادي والإنمائي والاستثماري على أن يتم تبادل أسماء أعضاء اللجنة واوصافهم الوظيفية بحيث تعقد اجتماعها الأول خلال الشهرين المقبلين.

وقال الناطق الاعلامي لوزارة الصناعة والمعادن عبد الواحد علوان في بيان صحافي تابعته "أيلاف" ان الوزراء الثلاثة اجتمعوا لمتابعة نتائج وتوصيات القمة الثلاثية التي عقدها في القاهرة في 24 آذار مارس الماضي ألرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بهدف تعزيز الاتفاقيات الثنائية وتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الثلاث .

واشار إلى أن اجتماع الوزراء الثلاثة اليوم قد بحث بشكل مستفيض عددا من الملفات الاقتصادية استكمالا لمباحثات القمة الثلاثية والاتفاق على استمرار التنسيق لمتابعة هذه الملفات مع وضع آليات وخطط وتوقيتات زمنية لتنفيذها بما يعود بالمنفعة ويحقق المصالح المشتركة لهذه الدول.

الرزاز يؤكد على وجود فرص لتكامل اقتصادي بين الدول الثلاث

ومن جانبه اكد رئيس الوزراء الاردني عمر الرزاز أن هناك فرصاً حقيقية للتكامل الاقتصادي بين الأردن وجمهوريتي مصر العربية والعراق وتعزيز التجارة البينية بين الدول الثلاث .

وشدد على حرص الأردن على تعزيز التعاون المشترك مع كل من العراق ومصر والعراق خدمة للدول الثلاث ومصالحها المشتركة .

واستمع الرزاز خلال اجتماعه بعمان اليوم مع الوزيرين العراقي الجبوري والمصري نصار بحضور الوزير الاردني الحموري إلى ايجاز حول اجتماعهم الذي تم خلاله الاتفاق على وضع آليات لتنشيط التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وفق جدول زمني محدد لصالح الدول الثلاث .

وكانت القمة العراقية المصرية الاردنية قد اكدت في ختام اجتماعها في القاهرة على أهمية العمل لتعزيز مستوى التنسيق بين الدول الثلاث والاستفادة من الإمكانات التي يتيحها تواصلها الجغرافي وتكامل مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية مؤكدين عزمهم على التعاون والتنسيق الاستراتيجي .

كما قرر القادة الثلاثة تشكيل فريق عمل لمتابعة أعمال قمتهم لتنسيق أوجه التعاون الاقتصادي والإنمائي والسياسي والأمني والثقافي .. واتفقوا أيضا على معاودة الاجتماع في موعد ومكان يتم الاتفاق عليه فيما بينهم.