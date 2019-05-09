وقال الكعبي في بيان مقتضب تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "موعد الجلسة القادمة لمجلس النواب سيكون يوم ١٨-٥ الموافق السبت الساعة الواحدة ظهراً".
يشار الى ان رئاسة مجلس النواب رفعت في 5 من ايار الحالي 2019 جلسة البرلمان الى السبت المقبل.
يشار الى ان رئاسة مجلس النواب رفعت في 5 من ايار الحالي 2019 جلسة البرلمان الى السبت المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب رئيس البرلمان: موعد جلسة المجلس المقبلة 18 ايار الحالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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