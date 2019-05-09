نائب رئيس البرلمان: موعد جلسة المجلس المقبلة 18 ايار الحالي

وقال الكعبي في بيان مقتضب تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "موعد الجلسة القادمة لمجلس النواب سيكون يوم ١٨-٥ الموافق السبت الساعة الواحدة ظهراً".

يشار الى ان رئاسة مجلس النواب رفعت في 5 من ايار الحالي 2019 جلسة البرلمان الى السبت المقبل.

