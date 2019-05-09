وقال الغراوي في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "أغلب الأطفال النازحين في المخيمات يعانون أمراض فقر الدم وسوء التغذية". يشار الى ان العديد من العوائل النازحة شهدت تسجيل اصابات امراض جلدية بسبب قلة الماء الصالح للشرب وسوء الاحوال المعيشية.

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كانت هذه تفاصيل خبر عضو بمفوضية حقوق الانسان: أغلب الأطفال النازحين يعانون من أمراض سوء التغذية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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