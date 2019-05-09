حقوق انسان نينوى تطالب بمزيد من الاجراءات لمطاردة خلايا 'داعش' النائمة

وقال مدير مكتب المفوضية في نينوى فيصل فتحي بين في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "عصابات داعش الارهابية قامت بجريمة بشعة فجر اليوم من خلال الاعتداء على منزل مختار منطقة الگوار غرب مركز المدينة من الساحل الايمن وقتله برفقة عائلته المؤلفة من ستة افراد و بطريقة بشعة ومؤلمة".

واضاف فتحي، "اننا نطالب الحكومة المحلية وخلية الازمة والقوى الأمنية بالقيام بالإجراءات السريعة لضمان عدم تمكن عصابات داعش الاجرامية من بث الرعب في صفوف المدنيين وجعلهم يشعرون بغياب الامان، ما يؤثر سلبا على اعادة الحياة في عموم المحافظة".



وتابع فتحي، ان "المواطنين يشكون من تزايد الخروقات الامنية طيلة الفترة التي مرت"، مطالبا القوات الامنية بـ"الاسراع في التحري والبحث عن الجناة ومحاسبتم ومثولهم امام القانون".