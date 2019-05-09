حقوق انسان نينوى تطالب بمزيد من الاجراءات لمطاردة خلايا 'داعش' النائمة

واضاف فتحي، "اننا نطالب الحكومة المحلية وخلية الازمة والقوى الأمنية بالقيام بالإجراءات السريعة لضمان عدم تمكن عصابات داعش الاجرامية من بث الرعب في صفوف المدنيين وجعلهم يشعرون بغياب الامان، ما يؤثر سلبا على اعادة الحياة في عموم المحافظة".
وتابع فتحي، ان "المواطنين يشكون من تزايد الخروقات الامنية طيلة الفترة التي مرت"، مطالبا القوات الامنية بـ"الاسراع في التحري والبحث عن الجناة ومحاسبتم ومثولهم امام القانون".
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