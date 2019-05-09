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تركمن ايلي يقترح سن قانون خاص لانتخابات مجلس كركوك

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وقال المفتي في حديث لـ الخليج 365، "نحن مع اجراء الانتخابات المحلية حال تطبيق وتنفيذ الشروط الدستورية والقانونية ابتداءً من تدقيق سجلات الناخبين، وان تكون الية الانتخابات واجراءاتها تتم عبر العد والفرز اليدوي، بالاضافة الى ضرورة اشتراط البطاقة الوطنية الموحدة"، مشددا "وان لم تتحقق هذه الشروط الجوهرية اقترح سن قانون خاص لانتخابات مجلس محافظة كركوك يعتمد التوزيع العادل بنسبة ٣٢٪ لكل مكون لدورة انتخابية واحدة وهذا القانون الجديد من ناحية المضمون وليس من ناحية التأريخ".

ودعا المفتي، الى ان "تجرى الانتخابات باشراف مباشر من الامم المتحدة والقضاء العراقي"، لافتا الى ان "مجلس محافظة كركوك بعد ١٦ تشريم الاول هي شبه معطلة وتجميد او حل المجلس لن يخدم كركوك الان في ظل الحوارات الجارية مع ممثلي المكونات من قبل مكتب الامم المتحدة في العراق حول مستقبل كركوك السياسي والاداري والامني".

وتابع المفتي، أن "هناك قناعات ايجابية واغلب المقترحات والمشاريع لهذه المناطق انطلقت من حزب تركمان ايلى طوال سنوات والان يتم التباحث بشأنها من قبل الاطراف الاممية والاقليمية والداخلية وهذا مبعث فخر لنا ولاهالي كركوك كوننا الجهة السياسية التركمانية الوحيدة المنتجة للمشاريع استراتيجية لهذه المناطق وعليه ننصح ايضاً محافظ كركوك بالتعاون مع الجهات السياسية على اسس سليمة وليس على اساس المصالح الضيقة والحزبية" .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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