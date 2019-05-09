ويأتي ذلك في وقت هدد فيه آخرون من الذين لم يستلموا حصتهم من العدس بعد، باتخاذ اجراءات تصعيدية اذا لم تستجب الحكومة لمطلبهم بمساواتهم باقرانهم الذين بدأوا بطبخ تلك المادة قبل ثلاثة ايام.
وتداول عدد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات ومقاطع فيديو ساخرة بهذا الخصوص، من بينها هاشتاك (#عدس _الحكومة_يجمعنا)، طالبين من العراقيين الهدوء وهم يمارسون احتفالاتهم وعدم التهور وإطلاق العيارات النارية ابتهاجاً بهذه المناسبة.
يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: مواطنون يتناولون بسخرية قرار توزيع 'العدس' خلال شهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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