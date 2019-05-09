بالفيديو: مواطنون يتناولون بسخرية قرار توزيع 'العدس' خلال شهر رمضان

ويأتي ذلك في وقت هدد فيه آخرون من الذين لم يستلموا حصتهم من العدس بعد، باتخاذ اجراءات تصعيدية اذا لم تستجب الحكومة لمطلبهم بمساواتهم باقرانهم الذين بدأوا بطبخ تلك المادة قبل ثلاثة ايام.

وتداول عدد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات ومقاطع فيديو ساخرة بهذا الخصوص، من بينها هاشتاك (#عدس _الحكومة_يجمعنا)، طالبين من العراقيين الهدوء وهم يمارسون احتفالاتهم وعدم التهور وإطلاق العيارات النارية ابتهاجاً بهذه المناسبة.



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