نائب يدعو لتشكيل قوات الجزيرة لمسك المناطق الرخوة والنائية في نينوى

وقال الشمري في حديث لـ الخليج 365، إن "داعش وضمن مسلسل جرائمه فقد اقدم امس على قتل طفلين وإمرأة ورجل واصابة مختار قرية اللزاكة اصابات خطيرة في هجوم مسلح في القرية التي تبعد عن سيطرة العقرب اربع كيلومترات"، مبينا ان "داعش يستغل المناطق الرخوة والنائية كمنطلق للقيام بعملياته الارهابية على الابرياء".واضاف الشمري، ان "هناك اعادة انتشار حصل قبل فترة للقوات الامنية بالمحافظة ضمن خطط جديدة لتغطية مناطق المحافظة، لكنها ورغم دقتها فهي تبقى خططا فيها ثغرات نتيجة قلة عديد القوات مقارنة بمساحة المحافظة الكبير جدا"، لافتا الى ان "نينوى لها خصوصية ولانريد تكرار ماحصل بعام 2014، ما يجعلنا بحاجة الى تعزيز الامن فيها نتيجة لصعوبة الاوضاع عدم استقرار الوضع بشكل كامل".

ودعا الشمري، لتشكيل قوات الجزيرة وان تضم لؤاءين من ابناء المحافظة لان اهل مكة ادرى بشعابها، وان ترتبط بالجيش العراقي لتكون قوات ساندة وماسكة للارض في المناطق النائية والرخوة".

يشار الى تنظيم "داعش" يقوم من وقت الى اخر بهجمات على المناطق والقرى في نينوى مستغلا هشاشة الوضع الامني في محاولة منه لايقاع الخسائر بين المدنيين.

