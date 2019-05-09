نائب يدعو لتشكيل قوات الجزيرة لمسك المناطق الرخوة والنائية في نينوى

واضاف الشمري، ان "هناك اعادة انتشار حصل قبل فترة للقوات الامنية بالمحافظة ضمن خطط جديدة لتغطية مناطق المحافظة، لكنها ورغم دقتها فهي تبقى خططا فيها ثغرات نتيجة قلة عديد القوات مقارنة بمساحة المحافظة الكبير جدا"، لافتا الى ان "نينوى لها خصوصية ولانريد تكرار ماحصل بعام 2014، ما يجعلنا بحاجة الى تعزيز الامن فيها نتيجة لصعوبة الاوضاع عدم استقرار الوضع بشكل كامل".
ودعا الشمري، لتشكيل قوات الجزيرة وان تضم لؤاءين من ابناء المحافظة لان اهل مكة ادرى بشعابها، وان ترتبط بالجيش العراقي لتكون قوات ساندة وماسكة للارض في المناطق النائية والرخوة".
يشار الى تنظيم "داعش" يقوم من وقت الى اخر بهجمات على المناطق والقرى في نينوى مستغلا هشاشة الوضع الامني في محاولة منه لايقاع الخسائر بين المدنيين.
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