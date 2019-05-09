نائب: كتل تربط بين حقيبة وزارية ومنصب وكيلها الاقدم

واضاف السعداوي ان "مجلس النواب والكتل الساسية ورئيس الوزراء عليهم المضي بتمرير مرشحي وزارتي التربية والعدل بحال الوصول الى توافق نهائي حولهما بين الكتل السياسية وعدم الربط بينهما وبين الدفاع والداخلية"، لافتا الى انه "لايوجد رأي واضح داخل الكتل حول اسماء محددة لمرشحي الوزارات الامنية".
وتابع السعداوي ان "الخلل حاليا باختيار الاشخاص للحقائب الوزارية، اضافة الى الخلل باختيار الوكلاء للوزراء، حيث ان بعض الكتل تربط بين الوزير والوكيل الاقدم للوزارة وتسعى للحصول على الوكيل الاقدم لوزارة معينة بحال منح منصب الوزير لجهة اخرى او اسم محدد".
وكان عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية بدر الزيادي اكد، في 31 اذار 2019، ان الكتل السياسية حسمت اسماء مرشحيها الى الوزارات الاربعة المتبقية وتم ارسال الاسماء فعليا الى رئيس مجلس الوزراء، فيما اشار الى ارسال اسماء خمسة مرشحين لكل من وزارتي الداخلية والدفاع بانتظار اختيار الانسب منها من قبله وارساله بكتاب رسمي الى البرلمان للتصويت عليها.
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