موقع روسي: توجه عراقي نحو موسكو بسب ضغوط واشنطن

ونقل موقع RT عن مصدر حكومي عراقي، القول إن "العراق يعيش حالة من غير الإستقرار نتيجة الضغط الأمريكي عليه، خاصة فيما يتعلق بالتوتر الأخير بين واشنطن وطهران، رغم أنه يُريد النأي بنفسه عن هذا التوتر ومحاولة ألا يكون طرفاً فيه، لكن الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو للعراق أثبتت أن أمريكا تُريد للعراق أن يكون جزءا من أي حرب بينها وبين إيران".
وأضاف أن "العراق قد يستفيد من روسيا أكثر بكثير مما قد يستفيده من الولايات المتحدة، خاصة فيما يتعلق بالأمن والتسليح والاقتصاد، لذا بدأ بالتفكير جدياً في هذا الأمر".
وأضاف أن "العراق قد يستفيد من روسيا أكثر بكثير مما قد يستفيده من الولايات المتحدة، خاصة فيما يتعلق بالأمن والتسليح والاقتصاد، لذا بدأ بالتفكير جدياً في هذا الأمر".
وكشف النائب في البرلمان العراقي، ورئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية السابق، حاكم الزاملي، يوم السبت الماضي، عن وجود مفاوضات بين الحكومتين العراقية والروسية لتزويد القوات العراقية بمنظومة "إس 400".
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