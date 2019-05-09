ضبط سيارات دون الموديل في جمرك ام قصر

وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "السلطة الجمركية في جمرك ام قصر الشمالي تمكنت اليوم، وبالتعاون مع الجهات الساندة في الميناء من ضبط حاويتين حجم ٤٠ قدم تحتويان على ثمان سيارات مخالفة دون الموديل المسموح بأستيراده إلى العراق".

يذكر أن الهيئة تعلن يوميا ان ضبطها للعديد من الارساليات المخالفة لضوابط الاستيراد من خلال قيام مراكزها الكمركية بأعادة إصدارها أو اتلافها وفق التعليمات والقوانين النافذة.

