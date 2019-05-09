وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "السلطة الجمركية في جمرك ام قصر الشمالي تمكنت اليوم، وبالتعاون مع الجهات الساندة في الميناء من ضبط حاويتين حجم ٤٠ قدم تحتويان على ثمان سيارات مخالفة دون الموديل المسموح بأستيراده إلى العراق".
يذكر أن الهيئة تعلن يوميا ان ضبطها للعديد من الارساليات المخالفة لضوابط الاستيراد من خلال قيام مراكزها الكمركية بأعادة إصدارها أو اتلافها وفق التعليمات والقوانين النافذة.
يذكر أن الهيئة تعلن يوميا ان ضبطها للعديد من الارساليات المخالفة لضوابط الاستيراد من خلال قيام مراكزها الكمركية بأعادة إصدارها أو اتلافها وفق التعليمات والقوانين النافذة.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط سيارات دون الموديل في جمرك ام قصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.