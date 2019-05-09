تحقيق الشعب: تصديق اعترافات متهما يتاجر بالكرستال والحبوب المخدرة

وأضاف أن "المتهم من المتاجرين بالمخدرات في العاصمة بغداد بحسب اعترافاته امام قاضي التحقيق"، لافتا إلى أن "المحكمة صدقت أقواله استنادا لأحكام المادة 28/اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبصدد إحالته على المحكمة المختصة لينال جزاءه العادل".
يذكر ان القضاء العراقي يصدر بين فترة واخرى احكاما بالاعدام والسجن بحق متهمين بعناصر "ارهابية" وجنائية.
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