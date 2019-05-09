ضبط معاون مدير گمرك صفوان الحدودي لتمريره معاملاتٍ غير أصوليةٍ

وقالت المديريَّة، وفي معرض حديثها عن عمليَّة الضبط التي نفَّذتها بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أشارت إلى تنفيذها عمليَّة ضبطٍ في منفذ سفوان الحدوديِّ أسفرت عن ضبط معاون مدير گمرك سفوان واثنين من أعضاء لجنة الكشف في الگمرك؛ وذلك لإنجازهم المعاملات الخاصَّة بإحدى الشركات الأهليَّة المُختصَّة باستيراد المُطيِّبات والعصائر.وأكدت المديريَّة أنَّ تحقيقاتها الأوليَّة قادت إلى إقدام المُتَّهمين المضبوطين على إنجاز معاملات الشركة بدون موافقة لجنة الصِّحَّة في المنفذ وتمريرها، رغم أنَّ موادَّها مُنتهية نصف مُدَّة صلاحيتها.

وتابعت إنها نظَّمت محضر ضبطٍ أصوليّاً بالموادِّ التي ضبطتها خلال العمليَّة، وتمَّ عرضه صحبة المُبرزات الجرميَّة المضبوطة على قاضي التحقيق الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين على ذمَّة التحقيق.

وكانت المديريَّة قد أعلنت في السادس من الشهر الجاري عن تمكُّنها من إحباط محاولةٍ لإدخال موادَّ غذائيَّةٍ غير مفحوصةٍ إلى البلاد، مُبيِّنةً ضبطها ستة مُتَّهمين يعملون في إحدى الشركات الأهلية أقدموا، بالتواطؤ مع مُوظَّفين في وزارة الصِّحَّة وگمرك محافظة البصرة، على إدخال شحنة دجاجٍ غير مفحوصةٍ.

