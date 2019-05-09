وأكدت المديريَّة أنَّ تحقيقاتها الأوليَّة قادت إلى إقدام المُتَّهمين المضبوطين على إنجاز معاملات الشركة بدون موافقة لجنة الصِّحَّة في المنفذ وتمريرها، رغم أنَّ موادَّها مُنتهية نصف مُدَّة صلاحيتها.
وتابعت إنها نظَّمت محضر ضبطٍ أصوليّاً بالموادِّ التي ضبطتها خلال العمليَّة، وتمَّ عرضه صحبة المُبرزات الجرميَّة المضبوطة على قاضي التحقيق الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين على ذمَّة التحقيق.
وكانت المديريَّة قد أعلنت في السادس من الشهر الجاري عن تمكُّنها من إحباط محاولةٍ لإدخال موادَّ غذائيَّةٍ غير مفحوصةٍ إلى البلاد، مُبيِّنةً ضبطها ستة مُتَّهمين يعملون في إحدى الشركات الأهلية أقدموا، بالتواطؤ مع مُوظَّفين في وزارة الصِّحَّة وگمرك محافظة البصرة، على إدخال شحنة دجاجٍ غير مفحوصةٍ.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط معاون مدير گمرك صفوان الحدودي لتمريره معاملاتٍ غير أصوليةٍ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.