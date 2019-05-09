وقال البديري في حديث لـ الخليج 365، إن "حل او تجميد جميع مجالس المحافظات وليس فقط مجلس محافظة نينوى هو امر ضروري ودستوري، لانها تجاوزت المدة القانونية لها"، لافتا الى ان "تلك المجالس اصبحت عبئا على المواطن وجلبت الخراب والدمار وقلة الخدمات والخروقات الامنية وهدر المال العام".
وأضاف البديري، ان "المجالس الحالية هي مجالس منتهية الصلاحية لا جدوى منها"، داعيا "البرلمان والحكومة الى تجميدها اوحلها او التعجيل باجراء انتخابات مجالس المحافظات المقبلة".
وكان مجلس النواب ارجأ بجلسته التي عقدت في الثاني من ايار 2019، التصويت على حل مجلس محافظة نينوى.
وأضاف البديري، ان "المجالس الحالية هي مجالس منتهية الصلاحية لا جدوى منها"، داعيا "البرلمان والحكومة الى تجميدها اوحلها او التعجيل باجراء انتخابات مجالس المحافظات المقبلة".
وكان مجلس النواب ارجأ بجلسته التي عقدت في الثاني من ايار 2019، التصويت على حل مجلس محافظة نينوى.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب: مجالس المحافظات منتهية الصلاحية ولاجدوى منها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.