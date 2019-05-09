نائب: مجالس المحافظات منتهية الصلاحية ولاجدوى منها

وقال البديري في حديث لـ الخليج 365، إن "حل او تجميد جميع مجالس المحافظات وليس فقط مجلس محافظة نينوى هو امر ضروري ودستوري، لانها تجاوزت المدة القانونية لها"، لافتا الى ان "تلك المجالس اصبحت عبئا على المواطن وجلبت الخراب والدمار وقلة الخدمات والخروقات الامنية وهدر المال العام".

وأضاف البديري، ان "المجالس الحالية هي مجالس منتهية الصلاحية لا جدوى منها"، داعيا "البرلمان والحكومة الى تجميدها اوحلها او التعجيل باجراء انتخابات مجالس المحافظات المقبلة".



وكان مجلس النواب ارجأ بجلسته التي عقدت في الثاني من ايار 2019، التصويت على حل مجلس محافظة نينوى.