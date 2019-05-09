واضاف "اننا اذ نعتبر هذا العمل تجاوز على السيادة العراقية، نطالب الجهات المعنية باستيضاح القوات الاميركية المتواجدة هناك وفتح تحقيق بالحادث، ومطالبتهم بتعويضات للاضرار التي لحقت بالاراضي الزراعية".
وافاد مصدر امني، امس الاربعاء، باندلاع حريق خارج قاعدة سبايكر بسبب مشاعل حرارية من طائرة تابعة للتحالف الدولي للتشويش على صواريخ حرارية مضادة للطائرات.
كانت هذه تفاصيل خبر الاسدي يطالب بتوضيح امريكي عن حادثة الحريق في محيط سبايكر وفتح تحقيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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