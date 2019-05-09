الاسدي يطالب بتوضيح امريكي عن حادثة الحريق في محيط سبايكر وفتح تحقيق

وقال الاسدي في تغريدة له نشرت على حسابه الرسمي في تويتر وتابعتها الخليج 365، "ندين الاعتداء الذي قامت به الطائرات الاميركية والتي قضت على مساحات كبيرة من الحقول الزراعية بسبب القائها اقراص حرارية في محيط قاعدة سبايكر وجزيرة تكريت، مما تسبب بحرائق هائلة".

واضاف "اننا اذ نعتبر هذا العمل تجاوز على السيادة العراقية، نطالب الجهات المعنية باستيضاح القوات الاميركية المتواجدة هناك وفتح تحقيق بالحادث، ومطالبتهم بتعويضات للاضرار التي لحقت بالاراضي الزراعية".



وافاد مصدر امني، امس الاربعاء، باندلاع حريق خارج قاعدة سبايكر بسبب مشاعل حرارية من طائرة تابعة للتحالف الدولي للتشويش على صواريخ حرارية مضادة للطائرات.