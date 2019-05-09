الحكيم يدعو الأمم المتحدة لدور أكبر في حل اشكاليات المنطقة

وقال الحكيم في بيان صدر عقب استقباله في مكتبه ببغداد، اليوم، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، وتلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه "تم التباحث في تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة وملف استكمال الكابينة الحكومية".

وجدد الحكيم التأكيد على أن "الحوار هو السبيل الأمثل لحل جميع الخلافات"، محذرا من "خطورة التصعيد والتوتر الذي تشهده المنطقة والذي بدوره يؤثر سلبا على استقرارها".



وشدد الحكيم أيضا على "ضرورة أن يكون للعراق دور محوري في حل الاشكاليات وتقريب وجهات النظر وفقا للمصلحة الوطنية وبما يحقق الأمن والسلام لشعوب المنطقة والعالم".

كما دعا الحكيم لأن "يكون للامم المتحدة ودول العالم المحبة للسلام دور اكبر في حل الاشكاليات وازلة التوتر وتقريب وجهات النظر بين الدول المتخاصمة".