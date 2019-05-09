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واكدت السفارة في بيان تلقت الخليج 365، ان "هذا الرجل يعاني من وضع صحي خاص"، مشيرة الى انه "تقديرا لهذا الوضع وبعد فشل محاولات امتصاص نوبة غضبه غير المبررة انسحب موظفي القسم القنصلي من اماكنهم لتجنب اي احتكاك او جدل غير مجدي معه".
واضافت انه "بعد ذلك شرع بالتصوير بهاتفه النقال والتهديد العلني بالتشهير والنشر في مواقع التواصل الاجتماعي متجاهلا كل الحلول التي تم طرحها عليه".
وتابعت ان "ما قام به هذا المواطن هو تصرف فردي لا يمت باخلاقيات الجالية العراقية والشعب العراقي الاصيل".
واضافت انه "بعد ذلك شرع بالتصوير بهاتفه النقال والتهديد العلني بالتشهير والنشر في مواقع التواصل الاجتماعي متجاهلا كل الحلول التي تم طرحها عليه".
وتابعت ان "ما قام به هذا المواطن هو تصرف فردي لا يمت باخلاقيات الجالية العراقية والشعب العراقي الاصيل".
كانت هذه تفاصيل خبر سفارة العراق ببرلين توضح: العراقي الذي ظهر بمقطع فيديو يعاني من وضع صحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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