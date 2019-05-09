اخماد حريق اندلع داخل عمارة تجارية في شارع النهر ببغداد

وقال اعلام المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "فرقنا تمكنت من اخماد حريق اندلع داخل عمارة تجارية مكونة من ثلاث طوابق متخذة كورش لصياغة الذهب في منطقة شارع النهر بسوق الذهب وسط بغداد".

واضاف ان "الفرق عملت على اخماد التيران بمهنية وكفاءة عالية بغضون دقائق والذي حال الى عدم وقوع إصابات بشرية تذكر"، مشيرا الى ان "سبب الحادث نتيجة للاهمال بشروط السلامة والامان داخل ورش الصاغة".



يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.