الإعدام لإرهابي قتل جنودا عراقيين وأدين باغتصاب ايزيدية

واضاف أن "الارهابي شارك بالمعارك في قضاء زمار وقتل خمسة عناصر من القوات الامنية كما قام باغتصاب إحدى النساء من الطائفة الايزيدية".
وتابع أن "الحكم شنقا حتى الموت صدر بحقه بناء على اعترافه الواضح والصريح امام المحكمة واقوال الشهود ووفقا لاحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".
يذكر ان القضاء العراقي يصدر بين فترة واخرى احكاما بالاعدام والسجن بحق متهمين بعناصر "ارهابية" وجنائية.
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