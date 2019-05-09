الإعدام لإرهابي قتل جنودا عراقيين وأدين باغتصاب ايزيدية

وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إن "الارهابي كان يرتدي الزي الافغاني ويحمل السلاح وكذلك العمل كعنصر استخباراتي ضمن التنظيم الإرهابي للابلاغ عن المواطنين".

واضاف أن "الارهابي شارك بالمعارك في قضاء زمار وقتل خمسة عناصر من القوات الامنية كما قام باغتصاب إحدى النساء من الطائفة الايزيدية".



وتابع أن "الحكم شنقا حتى الموت صدر بحقه بناء على اعترافه الواضح والصريح امام المحكمة واقوال الشهود ووفقا لاحكام المادة الرابعة ‏من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".

يذكر ان القضاء العراقي يصدر بين فترة واخرى احكاما بالاعدام والسجن بحق متهمين بعناصر "ارهابية" وجنائية.

